Nagrada ZN za begunce brazilski redovnici

Ženeva, 9. oktobra - Prejemnica letošnje Nansenove nagrade za begunce je redovnica Rosita Milesi, je danes sporočil urad visokega komisarja ZN za begunce (UNHCR). Nagrado so ji namenili za desetletja zavzemanja za pravice migrantov in beguncev v Braziliji, kjer je tisočim pomagala pri urejanju dokumentov, iskanju zatočišča, dostopu do hrane, zdravljenja in dela.