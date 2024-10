Dnevnik o menjavi ministrov (9. 10.)

Ljubljana, 9. oktobra - Anže Lebinger v komentarju Čakalnih vrst pred Gregorčičevo ni piše o menjavi ministrov v vladi premierja Roberta Goloba. Avtor poudarja, da se je po slabih dveh letih in pol mandata zamenjala že praktično polovica 20-članske ministrske ekipe. Meni, da to ni dober signal za vladno učinkovitost in kaže, da Golob ni dober vodja.