Komunalno podjetje Velenje prevzema vzdrževanje cest v velenjski občini

Velenje, 12. oktobra - Komunalno podjetje Velenje s koncem novembra prevzema novo dejavnost, in sicer vzdrževanje cest v velenjski občini. Z delovno silo in mehanizacijo bo velenjska komunala vzdrževala več kot 220 kilometrov občinskih cest, hodnike za pešce in kolesarske poti, je zapisano na spletnih straneh podjetja.