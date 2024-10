Ljubljana, 9. oktobra - Beograd je od 26. do 29. septembra gostil kongres Mednarodne biatlonske zveze IBU. Tam so potrdili načrtovane spremembe za novo sezono, izbrali pa tudi prireditelja svetovnih prvenstev 2028 in 2029, ki jih bosta gostila avstrijski Hochfilzen in norveški Oslo.