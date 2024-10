Minnesota Lynx in New York Liberty za naslov v ligi WNBA

Los Angeles, 9. oktobra - Košarkarice Minnesota Lynx so se pridružile New York Liberty v finalu severnoameriške lige WNBA. Risinje so v Minneapolisu na odločilni peti tekmi polfinala premagale Connecticut Sun. Največ točk za domače, 27, je dosegla Napheesa Collier, ki je z reprezentanco ZDA poleti osvojila olimpijski naslov v Parizu.