V ZDA izšla knjiga spominov Melanie Trump

New York, 8. oktobra - V ZDA so danes začeli uradno prodajati knjigo spominov nekdanje prve dame ZDA Melanie Trump z naslovom Melania, ki v predgovoru piše, da ob vseh napačnih trditvah in razlagah želi prikazati resnično osebo. Soproga Donalda Trumpa za domnevno napačne trditve krivi demokrate, medije in tudi sodelavce.