Na KPK prijava zoper Levičarja in Avšič Bogovič zaradi Jeka 2

Ljubljana, 8. oktobra - Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so prejeli prijavo zoper državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Danijela Levičarja in poslanko Svobode Natašo Avšič Bogovič z očitkom konflikta interesov in nezakonitega lobističnega ravnanja v povezavi z referendumom o drugem bloku krške nuklearke (Jek 2).