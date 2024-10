Odbora DZ o težavah najslabše razvitih občin

Ljubljana, 8. oktobra - Odbora DZ za zadeve EU in za gospodarstvo sta danes na skupni seji na zahtevo SDS razpravljala o težavah najslabše razvitih občin, ki kljub uvrstitvi med problemska območja pogosto ostanejo brez podpore, same pa so finančno prešibke. Pristojno ministrstvo napoveduje spremembo zakona, da bi naslovili tudi te težave neskladnega regionalnega razvoja.