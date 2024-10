V obravnavi za morebitno odstranitev 74 novih objektov, v zaključni fazi postopki izplačil prvih odškodnin

Ljubljana, 8. oktobra - Po potrditvi še zadnjega seznama od skupno 258 objektov, ki so zaradi ogroženosti po lanski ujmi predvideni za odstranitev, se pristojni trenutno ukvarjajo z usodo 74 objektov, ki so jih dodatno prepoznali kot ogrožene. Tudi za njih trenutno pripravljajo strokovna mnenja. V zaključni fazi so tudi postopki glede izplačila prvih odškodnin.