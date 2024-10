Pridobljeno gradbeno dovoljenje za prenovo prostorov nekdanjega samostana v Kostanjevici na Krki

Kostanjevica na Krki, 8. oktobra - Ministrstvo za kulturo je pridobilo gradbeno dovoljenje za celovitejšo prenovo prostorov v nekdanjem samostanu v Kostanjevici na Krki. Z njo bodo pridobili nove vhodne in razstavne prostore, dvigalo in dostope za gibalno ovirane ter dvorano za 60 oseb. Začetek gradnje je predviden v letu 2025, so sporočili z ministrstva za kulturo.