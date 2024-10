V Nemčiji lani rekordni prihodki od davka na pse

Frankfurt, 12. oktobra - Prilivi od nemškega lokalnega davka, ki ga morajo plačevati lastniki psov, so se lani povzpeli na novo rekordno višino. Skupaj so znašali okoli 421 milijonov evrov, kar je 1,6 odstotka več kot leto prej, so pred kratkim sporočili iz nemškega statističnega urada Destatis. V zadnjem času so se v Nemčiji zvišali tudi drugi stroški lastništva psov.