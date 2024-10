KPK prestavila razgovor s premierjem Golobom

Ljubljana, 8. oktobra - KPK je prestavila sejo, na kateri naj bi danes opravili razgovore s premierjem Robertom Golobom in pričami v okviru preiskave domnevnih pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar, saj so se nekatere priče opravičile. Golobov pooblaščenec pa je KPK posredoval obsežno dokumentacijo in vložil tožbo zoper sklep o vpogledu v dokumentacijo.