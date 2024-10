Dobrišek: Nobelova nagrada priznanje pomembnosti strojnega učenja in umetne inteligence

Ljubljana, 8. oktobra - Z Nobelovo nagrado za fiziko na področju strojnega učenja se bo v javnosti vzpostavilo večje zavedanje pomembne povezave med strojnim učenjem in fizikalnimi načeli, ki so v ozadju delovanja naših možganov in uma, gre pa tudi za priznanje naraščajoče pomembnosti strojnega učenja in umetne inteligence, je za STA ocenil profesor Simon Dobrišek.