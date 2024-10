Na forumu v organizaciji Fiha o načinih za okrepitev družbene odgovornosti

Ljubljana, 8. oktobra - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho) je danes v Ljubljani pripravila forum Partnerstvo za prihodnost. Na dogodku so skupaj s stroko, gospodarstveniki in politiki razmišljali o načinih za okrepitev družbene odgovornosti, izboljšanje sistemov pomoči ter omogočanje dostojnega življenja za vse.