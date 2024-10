ZN: Libanon bi lahko doletela enaka usoda kot Gazo

Bejrut/Ženeva, 8. oktobra - Storiti moramo vse, kar je v naši moči, da Libanona ne bi doletela enaka usoda kot Gazo, so danes opozorili pri Svetovnem programu Združenih narodov za hrano (WFP) ter izpostavili obseg uničenja in humanitarne katastrofe v palestinski enklavi. Na isto nevarnost so opozorili tudi v uradu ZN za človekove pravice (OHCHR).