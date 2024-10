Češka vlada po odhodu Piratov znova popolnjena

Praga, 8. oktobra - Češka vlada je znova popolnjena, potem ko je danes kot novi minister za regionalni razvoj prisegel Peter Kulhanek iz stranke Županov in neodvisnih (STAN). Zamenjal je vodjo Piratske stranke Ivana Bartoša, ki je konec septembra odstopil po aferi v zvezi z digitalizacijo gradbenih dovoljenj. Pirati so ob tem zapustili vlado in odšli v opozicijo.