Sidon, 8. oktobra - Neznanci so davi v bližini libanonskega mesta Sidon napadli ekipo italijanske informativne oddaje TG3 in ji grozili, je sporočila javna radiotelevizija Rai 3, pod katero oddaja spada. Lokalni voznik, ki je ekipo prevažal, je med napadom doživel zastoj srca in umrl.