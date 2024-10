Za razvoj kadrov v malih in srednje velikih podjetjih dobrih 23 milijonov evrov

Ljubljana, 8. oktobra - Za projekt Kompetenčni centri za razvoj kadrov 4.0 je skupno na voljo 23,4 milijona evrov, pri čemer bo Evropski sklad za regionalni razvoj za projekt prispeval 15,4 milijona evrov. S projektom želijo povečati konkurenčnost malih in srednjih podjetij, so sporočili z ministrstva za za kohezijo in regionalni razvoj.