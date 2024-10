Letošnje leto po ocenah "skoraj zagotovo" najbolj vroče v zgodovini meritev

Bonn, 8. oktobra - Po izjemno deževnem in nevihtnem septembru, ko so po svetu hkrati zabeležili druge najvišje temperature v zgodovini meritev, bo letošnje leto "skoraj zagotovo" najbolj vroče v zgodovini meritev, so danes napovedali v službi za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus, potem ko so že lani zabeležili rekordno vroče leto.