Slovenski reševalci po poplavah v BiH nadaljujejo delo

Mostar/Ljubljana, 8. oktobra - Slovenska ekipa reševalcev in vodnikov reševalnih psov je danes nadaljevala iskanje pogrešanih na območju v osrednjem delu Bosne in Hercegovine, ki so ga nedavno prizadele hude poplave in plazovi. V enem izmed huje prizadetih krajev so odkrili še eno truplo, število žrtev je naraslo na 22. NLB Skupina je medtem napovedala obsežno donacijo.