Ljubljana in Kranj s priznanjem Evropske komisije za prispevek k podnebni nevtralnosti

Bruselj/Ljubljana/Kranj, 8. oktobra - Ljubljana in Kranj sta se danes kot prvi slovenski mesti uvrstili med prejemnike priznanj Evropske komisije za prispevek k podnebni nevtralnosti. Poleg njiju bo priznanja, ki jih bodo uradno podelili 22. oktobra v Strasbourgu, prejelo še 18 mest, ki so se pridružila Misiji podnebno nevtralnih in pametnih evropskih mest.