BiH v prvih osmih mesecih s skoraj 11 odstotkov večjim turističnim obiskom

Sarajevo, 8. oktobra - Bosno in Hercegovino je v prvih osmih mesecih obiskalo 1,3 milijona turistov, kar je 10,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Ustvarili so 2,77 milijona nočitev, kar je osem odstotkov več kot lani, je objavila agencija za statistiko BiH. Med številčnejšimi tujimi gosti so bili tudi Slovenci.