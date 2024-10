EU s črnega seznama davčnih oaz umaknila Antigvo in Barbudo

Luxembourg, 8. oktobra - Članice EU so danes drugič letos posodobile evropski črni seznam davčnih oaz. Potem ko so februarja z njega umaknile štiri jurisdikcije, so tokrat umaknile še otoško karibsko državo Antigvo in Barbudo. Na črnem seznamu je tako zdaj 11 jurisdikcij, je objavil Svet EU.