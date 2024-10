Tri doline Vareseja zaradi slabega vremena skrajšali za zadnja kroga

Varese, 8. oktobra - Prireditelji enodnevne italijanske kolesarske klasike po treh dolinah Vareseja, na trasi od Busto Arsizia do Vareseja, so izvedbo današnje dirke skrajšali za finalna kroga v Vareseju. Razlog za odločitev so izjemno slabe vremenske napovedi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.