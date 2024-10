V Begunjah zaskrbljeni zaradi izliva nevarnih snovi v Elanu

Begunje na Gorenjskem, 8. oktobra - V begunjskem Elanu je konec septembra prišlo do izlitja nevarne snovi v jaške. Gasilci so v intervenciji iz jaškov izčrpali 800 litrov izteklega trdilca epoksi smole. V Elanu trdijo, da gre za manjši incident, krajane in civilno iniciativo pa skrbijo obravnava nesreč v Elanu ter njihove posledice za lokalno prebivalstvo in okolje.