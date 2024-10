Ustavno sodišče zavrglo zahtevo za oceno sklepa o priznanju Palestine

Ljubljana, 8. oktobra - Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo SDS in NSi za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa o priznanju Palestine, so danes sporočili s sodišča. Na seji minuli teden so ustavni sodniki s petimi glasovi proti trem odločili, da ustavno sodišče nima pristojnosti za presojo sklepa o priznanju države.