Posthumno izšli spomini Elvisove hčere Lise Marie Presley

New York, 9. oktobra - Posthumno je izšla avtobiografija Elvisove hčerke Lise Marie Presley, ki je umrla lani pri svojih 54 letih. Takrat je že pisala svojo knjigo spominov, dokončala pa jo je njena hči Riley Keough. Knjiga From Here to the Great Unknown je izšla pri založbi Penguin, poroča nemška tiskovna agencija dpa.