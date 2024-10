Knjiga Boštjana Videmška nudi pregled ključnih svetovnih kriz 21. stoletja

Ljubljana, 8. oktobra - Najnovejša knjiga Boštjana Videmška Mir in vojna: Izvori ključnih kriz našega časa poskuša na dostopen način predstaviti ključne svetovne krize 21. stoletja. Delo na dostopen način obravnava številne vojne in vprašanje podnebnih kriz, ki jih avtor spremlja že zadnjih 25 let, je za STA povedal Videmšek.