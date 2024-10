Interpol prosi za pomoč pri ugotavljanju identitete žrtev v 46 nerešenih primerih

Lyon, 8. oktobra - Interpol se je danes na javnost obrnil s pozivom k pomoči pri identifikaciji trupel preminulih žensk v 46 nerešenih primerih. Gre za del kampanje Identificiraj me, s pomočjo katere želijo ugotoviti identiteto umrlih žensk, ki so bile umorjene ali so umrle v sumljivih okoliščinah.