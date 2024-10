V Slovenj Gradcu izbrana slikarska dela s kolonij študentov ALUO v Velenju

Slovenj Gradec/Velenje, 8. oktobra - Razstava ALUO, kaj pa to?, ki jo ob 18. uri odpirajo v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu, prinaša pregled slikarskih del študentov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO), nastalih na kolonijah v Velenju med letoma 1990 in 2009. Na ogled bo 135 del iz zbirke slovenske sodobne umetnosti Galerije Velenje.