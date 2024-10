Dončićev Dallas izgubil prvo tekmo sezone

Dallas, 8. oktobra - Košarkarji Dallasa, finalisti lanske sezone severnoameriške profesionalne košarkarske lige NBA, so izgubili uvodno tekmo predsezone. V Dallasu jih je s 121:116 premagal Memphis. Ekipa slovenskega zvezdnika Luke Dončića je nastopila brez devetih igralcev, manjkali so tako Dončić kot druga dva zvezdnika Kyrie Irwing in novinec Klay Thompson.