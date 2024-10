Trump meni, da bi bila Gaza lahko boljša kot Monako

New York, 8. oktobra - Republikanski predsedniški kandidat Donald Trump je v ponedeljek ob obletnici napada Hamasa na Izrael v radijskem intervjuju izrazil mnenje, da bi bila lahko Gaza še boljša kot evropska kneževina Monako, če bi Palestinci to znali izkoristiti. Obenem je ponovno zatrdil, da se napad ne bi zgodil, če bi bil on na predsedniškem položaju.