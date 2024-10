V Kopru odkrili 3000 kilogramov prepovedane droge kratom

Koper, 8. oktobra - V koprskem pristanišču so cariniki v enem od kontejnerjev, ki so 1. oktobra prispeli s tovorno ladjo, s hitrim testom odkrili prepovedano drogo kratom. V tovoru so našli 120 kartonov droge v skupni bruto teži nekaj čez 3000 kilogramov, so danes sporočili iz finančne uprave. Pošiljka iz Indonezije je bila namenjena v eno od evropskih držav.