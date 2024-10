Uradno število smrtnih žrtev poplav v BiH naraslo na 18

Mostar, 7. oktobra - Po uradnih podatkih štaba civilne zaščite v Hercegovsko-neretvanskem kantonu je v poplavah in plazovih, ki so osrednji del Bosne in Hercegovine prizadeli minuli teden, umrlo najmanj 18 ljudi, je danes sporočila kantonalna vlada s sedežem v Mostarju. Še vedno iščejo najmanj sedem pogrešanih oseb.