Evropski poslanci z minuto molka počastili žrtve napada Hamasa

Strasbourg, 7. oktobra - Evropski poslanci so danes z minuto molka počastili žrtve napada Hamasa na Izrael 7. oktobra lani, po katerem je izraelska vojska začela silovito ofenzivo v Gazi, ki je odtlej terjala skoraj 42.000 življenj. Po besedah predsednice parlamenta Roberte Metsola ne more nič opravičiti zločinov, ki so jih zagrešili borci palestinskega gibanja.