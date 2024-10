Sodelovanje v pobudi Adrion po mnenju Črnčeca tudi ključ do preprečevanja kriz

Benetke/Ljubljana, 7. oktobra - V Benetkah je danes potekalo srečanje ob 20-letnici pobude Adrion, ki spodbuja mednarodno sodelovanje na področjih, kot sta turizem in varstvo narave. Srečanja se je udeležil tudi državni sekretar na ministrstvu za obrambo Damir Črnčec. Po njegovih besedah tovrstno sodelovanje ostaja ključ do reševanja sedanjih in preprečevanja prihodnjih kriz.