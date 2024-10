Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 10.)

Ljubljana, 7. oktobra - Srbska tiskovna agencija Tanjug je med drugim poročala o izjavah predsednice republike Nataše Pirc Musar in premierja Roberta Goloba ob obletnici napada Hamasa na Izrael. Avstrijska tiskovna agencija APA je poročala o imenovanju obrambnega ministra Boruta Sajovica in ministra za vzgojo in izobraževanje Vinka Logaja.