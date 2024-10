Na ZN dogodek ob mednarodnem dnevu starejših

New York, 7. oktobra - Gospodarski in socialni svet ZN (Ecosoc) je ob mednarodnem dnevu starejših, ki ga je Generalna skupščina ZN leta 1990 določila za 1. oktober, danes pripravil posebni dogodek. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je ob tem države pozval, naj utrdijo sisteme nege in podpore za dostojanstvo starejših in njihovih skrbnikov.