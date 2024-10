Mreža MaMa z dnevom mladinskih centrov poudarja družbeno aktivnost

Ljubljana, 11. oktobra - V organizaciji mreže mladinskih centrov MaMa danes med 10. in 22. uro v mladinskih centrih po Sloveniji poteka dan eMCe. Kot so pojasnili za STA, je 31 mladinskih društev pripravilo različne oblike druženja, med drugim okrogle mize na temo osebnega razvoja in identitete, predstavitve mednarodnih programov, projekcije filmov ter kreativne delavnice.