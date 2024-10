Slovenski reševalci v BiH začeli iskanje pogrešanih po poplavah

Mostar, 7. oktobra - Reševalna ekipa iz Slovenije je danes v BiH začela iskanje pogrešanih oseb po obsežnih poplavah in zemeljskih plazovih, ki so nedavno prizadeli osrednji del države. Vodja ekipe Aleš Cedilnik je za STA popoldne dejal, da so na Buturović Polju, kamor so napotili del ekipe, našli eno truplo, upanje, da bodo našli preživele, pa je vsako uro manjše.