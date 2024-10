Predlog novega plačnega zakona v javnem sektorju prestal prvo obravnavo

Ljubljana, 7. oktobra - DZ je s 46 glasovi in dvema proti sklenil, da je predlog novega plačnega zakona v javnem sektorju primeren za nadaljnjo obravnavo. Po oceni koalicije bodo spremembe pripomogle k pravičnejšemu in uspešnejšemu javnemu sektorju. V opoziciji so bili večinsko vzdržani, a upajo, da bodo v nadaljnji obravnavi prisluhnili tudi njihovim predlogom.