Volilno okrožje Nebraske lahko odloči zmagovalca predsedniških volitev v ZDA

New York, 7. oktobra - Mesec dni pred ameriškimi predsedniškimi volitvami pozornost demokratske in republikanske stranke ni usmerjena le v večje ključne države z velikim številom elektorskih glasov, kot so Pensilvanija, Michigan in Georgia, ampak tudi v majhno pretežno republikansko Nebrasko, kjer lahko eno samo okrožje teoretično odloči nacionalne volitve.