Glasovanje DZ o ministrih Sajovicu in Logaju: 46 za, 26 proti

Ljubljana, 7. oktobra - DZ je danes s 46 glasovi za in 26 proti potrdil Boruta Sajovica za novega obrambnega ministra in Vinka Logaja za novega ministra za izobraževanje. Podprli so ju poslanci koalicijskih Svobode, SD in Levice z izjemo Mihe Kordiša, ter poslanca narodnosti. Podporo pa so jima odrekli tudi v opozicijskih SDS in NSi.