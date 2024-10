Rdeči križ Slovenije in Slovenska karitas za poplavljene v BiH zbrala več kot 100.000 evrov

Ljubljana, 7. oktobra - Rdeči križ Slovenije (RKS) in Slovenska karitas sta za Bosno in Hercegovino, ki so jo prizadele katastrofalne poplave, doslej zbrala več kot 100.000 evrov, sta danes sporočili dobrodelni organizaciji. Od torka bo Karitas v trgovinah Mercatorja začela zbirati tudi materialno pomoč prizadetim oziroma hrano in higienske pripomočke.