Tožilstvo v Mostarju bo preiskalo vlogo kamnoloma nad Donjo Jablanico pri poplavah

Mostar, 7. oktobra - Tožilstvo v Mostarju je danes v luči poplav in plazov, ki so nedavno prizadeli več krajev v osrednjem delu Bosne in Hercegovine, sporočilo, da je oblikovalo posebno preiskovalno skupino. Ta bo preiskala morebitno vlogo človeškega faktorja v tragediji, zlasti v zvezi s kamnolomom blizu prizadetega območja, ki naj bi prispeval h katastrofi.