Ljubljanska borza: Delnice NLB pridobile skoraj tri odstotke

Ljubljana, 7. oktobra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes zvišal za 0,52 odstotka, k čemur so največ prispevale delnice NLB, ki so se podražile za 2,97 odstotka. Te so bile tudi najbolj prometne, k skupaj 1,1 milijona evrov sklenjenim poslom so prispevale 408.000 evrov. Med delnicami v indeksu je tečaj porasel le še Krkinim.