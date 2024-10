Na konferenci v Ljubljani spregovorili o vračanju slovenskih strokovnjakov iz tujine

Ljubljana, 7. oktobra - Svetovna mreža Univerze v Ljubljani je danes v Ljubljani pripravila konferenco z naslovom Pomen znanja in univerze v družbi: Primerjalne perspektive in nove možnosti za sodelovanje. Strokovnjaki so tam med drugim spregovorili o vračanju slovenskih strokovnjakov iz tujine in pomenu organiziranega celostnega znanja in univerze.

Svetovna mreža Univerze v Ljubljani je eden od izvrstnih primerov, kako izkoristiti potencial mednarodnega sodelovanja, vendar svetovne mreže nima le univerza, ampak tudi Slovenija, je na uvodnem delu konference zatrdil podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon.

"Ko rečemo Slovenci po svetu ljudje običajno pomislijo na folklorne skupine, pevske zbore, klobase in potico. Z vsem naštetim seveda ni nič narobe, nasprotno. Ampak pomembno se je zavedati, da so Slovenci po svetu izjemno pisana skupina in to zavedanje želimo na našem uradu širiti in krepiti," so v urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu povzeli Arčonove besede.

Zatrdil je, da je slovenska vlada zato pripravila in deloma tudi že sprejela niz konkretnih ukrepov, ki bodo slovenskim raziskovalcem, profesorjem in profesionalcem olajšali vrnitev ali selitev v Slovenijo, če se bodo za to odločili. In bodo hkrati vzpodbujali njihovo sodelovanje z gospodarskimi in akademskimi ustanovami v Sloveniji.

Na konferenci so spregovorili o pomenu in vrednosti organiziranega celostnega znanja in Univerze v današnji družbi, pa tudi o morebitnih spremembah oziroma izboljšavah, njihovih prednostih in novih odgovornostih, ki jih moderni čas prinaša s seboj.

S tem vprašanjem se namreč srečuje mednarodna skupnost, pri čemer so pristopi posameznih družb različni, Svetovna mreža Univerze v Ljubljani pa lahko s povezovanjem članov iz tujine in domovine doprinese k posebej široki diskusiji pristopov, so organizatorji konference zapisali v vabilu.