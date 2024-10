Ob obletnici napada Hamasa na Izrael pozivi h končanju konflikta

pripravil Robert Petrovič

Tel Aviv, 7. oktobra - V Izraelu in po svetu obeležujejo obletnico napada Hamasa na Izrael, ki je sprožil silovito izraelsko ofenzivo na Gazo. Cena leta dni spopadov je ogromna, obletnica pa mineva ob grožnji širitve bližnjevzhodnega konflikta. ZN, EU ter številne države, tudi Slovenija, so obsodile napad palestinskega gibanja in pozvale h končanju vojne v Gazi.