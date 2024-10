Albumi skupine Azra odslej tudi na pretočnih platformah

Zagreb, 8. oktobra - Diskografija Branimirja Štulića - Johnnyja in skupine Azra je po novem dostopna na pretočnih platformah Spotify in Deezer. Na njih je mogoče najti vse studijske in koncertne albume Azre ter tri solo albume Štulića, ki zaradi njegovega spora s hrvaško založbo Croatia Records, naslednico Jugotona, doslej niso bili dostopni v digitalni obliki.