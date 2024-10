Ljubljana, 7. oktobra - V servisu STA je bila danes ob 11.48 objavljena vest z naslovom Letošnja Ježkova nagrada Borisu Cavazzi, za katero velja embargo danes do 19.30 (IN NE do 21.15, kot je bilo prvotno navedeno), so sporočili z RTV Slovenija. Naročnike in uporabnike servisa prosimo za upoštevanje embarga.